Бывший тренер Динамо и национальной команды в дуэли с Шотландией надеется на Андрея Ярмоленко и Михаила Мудрика.

"У нас есть лидер – Андрей Ярмоленко. Он не так часто играл в Вест Хэме, но пребывал в тренировочном процессе и находится в форме. В клубе и сборной – это два разных человека.

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Также я считаю, что в основе будет играть Михаил Мудрик. Шотландия будет идти вперед и откроется огромное свободное пространство для наших контратак. Мудрик обязательно где-то убежит, у него будет много простора", – цитирует Сабо FanDay.

Отметим, в активе 21-летнего Мудрика всего три благотворительных матча в футболке сборной Украины. В официальный зачет они не идут, потому де-юре поединок против Шотландии может стать дебютным для Шахтера. Что касается Ярмоленко, то Андрей сыграл за национальную команду 106 матчей, забил 44 гола.

Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Победитель 5 числа сыграет с Уэльсом в поединке за выход на ЧМ-2022.

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