"Мне кажется, шансы в этом матче – 50 на 50. Петраков жалуется, что многие игроки основного состава выбыли. Хочу успокоить – ничего страшного не произошло. Лига наций – это просто замена товарищеских игр. Тем более, в этих матчах можно проверить ребят, которые не всегда играют в основном составе.

Шотландия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Большинство шотландских футболистов играют через каждый третий-четвертый день в АПЛ. Поэтому они будут не слишком свежими. Мы должны этим воспользоваться. Плюс мы лучше в техническом плане и футболисты у нас помастеровитей. Шотландия – крепкая силовая команда. Они принимают нас дома перед своими болельщиками, которые погонят их вперед, и самое главное для нашей команды – не дрогнуть. Они будут играть длинными передачами за спину защитникам, а не через короткий пас. Будет много борьбы. Это то, в чем они сильны.

У нас может быть две тактики. Мы начнем прессинговать сразу после потери мяча или мы отойдем в середину поля и будем уже там встречать соперника. Обе тактики имеют право на жизнь. Их игроки сразу постараются нас накрывать после потери мяча. Будет много борьбы и длинных передач. Главное – не уступить им в этом компоненте. Это такой старый английский футбол. Нынешний Ливерпуль, Арсенал, Ман Сити играют уже по-другому – в пас и с контролем мяча. Отмечу, что шотландцы не слишком хорошо умеют защищаться. Нужно этим пользоваться.

Шотландия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

У нас есть Яремчук. После того, как он перешел в Брюгге, видно его старание. Тем более в сборной он всегда показывал хорошую игру. Выделю и Ярмоленко, правда, я не видел, как он играет у Реброва, но это лидер сборной. Я ожидаю, что он забьет в этом матче. Мудрик будет хорошо смотреться с Шотландией, потому что соперник откроет ему зоны. Шотландцы не будут вдесятером сидеть у своих ворот при домашних болельщиках, они будут пытаться атаковать. Провалов в защите у них будет полно, и Мудрик благодаря своей скорости должен где-то убежать.

Зинченко и Шапаренко – основные игроки средней линии. Бущан – основной вратарь. Конечно, это потеря для нас. Отсутствие Соболя не так критично. У нас не будет 4-5 основных игроков. Это слишком много. Поэтому я рискну поставить на ничью", – заявил Сабо в комментарии FanDay.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?