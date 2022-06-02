"Это очень разочаровывает. Мы долго ждали этой игры, но так и не показали себя. Украина адаптировалась быстрее нас и сыграла лучше. Мы знали, что они устанут, и пытались остаться в игре, но это было тяжелое сражение. Мы сыграли не так, как хотели, и это больше всего разочаровывает. Мы подвели сами себя.

Шотландия – Украина – 1:3 – видео голов и обзор матча

Конечно, нам больно. Мы должны все хорошо обдумать, но у нас впереди еще есть Лига наций, и мы должны сами подталкивать себя, должны держаться вместе. Мы знаем, что нас ждет проверка. Все, что мы можем сказать – это извиниться перед болельщиками. Мы должны попробовать еще раз и идти дальше", – цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА.

Шотландия прощается с надеждами о Мундиале, а Украина 5 июня сойдется с Уэльсом в финале отбора.

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