УЕФА объявил состав судейской бригады на матч между шотландской и украинской командами.

Главным арбитром поединка между Шотландией и Украиной станет 40-летний рефери из Италии Маурицио Мариани, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Даниэле Биндони и Альберто Тегони. Четвертым арбитром назначен Микель Фаббри. VAR в Лиге наций не предусмотрен.

Интересно, что этот опытный судья раньше никогда не пересекался с украинцами ни в одном из турниров – ни на уровне сборных, ни в клубных соревнованиях.

Напомним, поединок состоится 21 сентября в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Начало встречи в 21:45.

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