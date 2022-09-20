Сборная Украины все-таки не сможет рассчитывать на всех игроков в ближайшем матче Лиги наций.

Виталий Миколенко и Виктор Коваленко не помогут команде в завтрашней игре против Шотландии, сообщил официальный сайт УАФ.

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Миколенко получил незначительное повреждение в последнем матче за Эвертон. Защитник "сине-желтых" тренировался индивидуально, но не успевает полностью восстановиться. Похожая ситуация у хавбека Виктора Коваленко из Специи. Тренерский штаб сборной Украины рассчитывает, что оба игрока будут готовы к следующему поединку с Арменией (24 сентября).

Травмы стали большой проблемой "сине-желтых" перед сентябрьским циклом Лиги наций. Александр Петраков не сможет рассчитывать на Зинченко, Шапаренко, Корниенко, Бущана и Соболя.