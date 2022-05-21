"Очень сильная команда, ее лидер – Робертсон из Ливерпуля, многие футболисты играют в Англии. Они быстрые, атлетичные, я очень хорошо изучил их манеру игры с момента жеребьевки еще до войны.

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Потом полтора месяца не мог смотреть футбол... В Шотландии, где их будет поддерживать отличная публика, будет сложно, но мы не сдадимся", – резюмировал Петраков в комментарии FanDay.

Напомним, матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. В случае успеха команда Петракова сразится с Уэльсом за выход на ЧМ-2022.

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