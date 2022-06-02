Лучшим игроком встречи признали Александра Зинченко, набравшего 292 балла эффективности. Представитель Ман Сити отдал четыре ключевых передачи, одну из которых Артем Довбик конвертировал в гол. Также в активе Александра хорошая точность пасов (85%) и более половины успешных единоборств (9 из 17).

Шотландия – Украина – 1:3 – видео голов и обзор матча

В тройку лучших сборной Украины еще вошли Андрей Ярмоленко (286 баллов) и Александр Караваев (281). Голкипер Георгий Бущан действовал нервно и допустил несколько ошибок, отбросивших его в конец списка (205 баллов). В составе шотландцев лучшую оценку получил автор единственного гола – Каллум Макгрегор (285).

Скрин Tribuna

Шотландия прощается с надеждами о Мундиале, а Украина 5 июня сойдется с Уэльсом в финале отбора.

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