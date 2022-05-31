20-летний защитник еще в апреле перенес операцию на лодыжке и все это время возобновлялся. Но к поединку против сборной Украины Паттерсон не готов полностью. Об этом заявил наставник островян Стив Кларк.

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"К матчу готовы все, кроме Нейтона. Ему не хватило немного времени, чтобы снова вернуться на поле. Поэтому Нейтон не будет играть в первой игре, но с остальными все в порядке", – цитирует шотландского специалиста Daily Record .

Полуфинальный матч отбора на Мундиаль против Украины состоится уже завтра, 1 июня, стартовый свисток на Хэмпден Парк в Глазго прозвучит в 21:45. Победитель дуэли разыграет последнюю европейскую путевку на турнир с Уэльсом.

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