"Андрей Шевченко, которого я знаю по работе в Челси, подробно рассказал нам о ситуации и сказал, что сборная Украины хотела бы играть. Учитывая сложившуюся ситуацию, я думаю, что у них должно быть как можно больше времени, чтобы попытаться организовать эту игру. Мы должны учитывать позицию ФИФА, УЕФА и, самое главное, самой Украины.

"Трудно представить, как мы будем играть с Украиной в июне", – наставник сборной Шотландии

Это просто ужасная, очень ужасная ситуация, и чем быстрее мы будем знать, что будем играть с Украиной на Хэмпдене, тем лучше. Это будет означать, что война остановлена, и мы все стараемся снова двигаться вперед. Мы должны думать о других людях, надеяться и молиться, чтобы ситуация улучшилась настолько, чтобы матч когда-нибудь состоялся", – цитирует Кларка WhatsNew2day.

Напомним, сегодня Украина должна была сыграть с Шотландией в рамках полуфинала квалификации на ЧМ-2022. Однако из-за вторжения российской армии на территорию нашего государства этот поединок был перенесен на июнь.

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