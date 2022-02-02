Один из лидеров сборной Украины Николай Матвиенко оценил соперника команды Петракова в стыковом матче отбора в ЧМ-2022.

"Соперники достаточно сильны, но надо помнить, что еще могла попасть Италия или Португалия. Думаю, что силы примерно равны и все зависит только от нас.

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Если честно, еще не смотрел Шотландию так внимательно, чтобы разбирать футболистов и стиль игры. Шотландский футбол – это длинные передачи, борьба, ауты, угловые. Поэтому будем акцентировать внимание на этом", — сказал Матвиенко для ТК Футбол.

Поединок Шотландия – Украина состоится в Глазго 24 марта, начало в 21:45.

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