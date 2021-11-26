"Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс – Австрия – вполне проходимые соперники. Впрочем, хоть нам и повезло со жребием, однако это вовсе не означает, что Украине уже открыт путь в Катар.

Украина не выйдет даже в финал плей-офф, а на ЧМ поедет Бейл – неутешительный прогноз от статистического ресурса

Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем больше поединок состоится в Глазго, и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игроков – болельщиков.

Конечно, очень многое будет зависеть от того, у кого более крепкий характер и кто окажется более искусным в борьбе на "втором этаже". Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной по силам одержать верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

Напомним, полуфиналы плей-офф отбора пройдут 24 марта 2022 года. Финалы же запланированы через 5 дней – на 29 марта. Украина будет играть на выезде в матче с шотландцами и потенциальном финале.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия либо Португалия пропустит Мундиаль