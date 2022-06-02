"Мы очень хорошо играли в первом тайме, создали несколько хороших моментов, забили отличный мяч. Мы вели в счете, нам очень помог второй гол. Конечно, после этого мы сели чуть пониже. Были потери мяча в центре поля, возникали контратаки соперника. Но мы справились очень хорошо. Да, пропустили, но ничего страшного. Забили в конце, победили, главное – результат. Отмечу, что мы показали очень высокий уровень футбола.

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После первого тайма мы знали, что случится, если пропустим. Мы видели, как трибуны гнали хозяев вперед. Мы ощущали эту атмосферу. Отмечу, что она была великолепна, и наши болельщики на трибунах были фантастические. Эта победа – для всех украинцев, для тех, кто сейчас на передовой. Мы с ними. Но пока мы совершили 50% дела. Самое главное – следующий матч.

Я думаю, что проблем с восстановлением не будет. Я сыграл 70 минут, и, если судить по мне, то для меня это была эдакая тренировка с повышенной интенсивностью. Кто сыграл 90 минут, тот больше устал", – отметил Малиновский в комментарии официальному сайту УАФ.

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