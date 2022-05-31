Бывший защитник Динамо и сборной Украины Олег Лужный отметил, с каким настроением наша национальная команда будет противостоять Шотландии в плей-офф отбора к ЧМ-2022.

"Они будут играть за нашу армию и наших людей. Мы хотим показать, что не паникуем. Показать наличие духа украинских людей. Наши игроки не могут быть должным образом подготовлены на все 100%.

"Я хочу, чтобы Украина поехала в Катар и выиграла ЧМ-2022", – легенда Шотландии Сунесс

Эта игра не главный инфопривод в наших новостях. Таковы до сих пор заголовки о Донецке и Луганске. Но каждый будет обеспокоен, у команды будет огромная поддержка. Этот чемпионат мира может стать очень важным для страны", – поделился Лужный в комментарии The Times.

Напомним, уже завтра, 1 июня, Украина сыграет с Шотландией в полуфинале отбора в ЧМ-2022. Победитель пары 5-го числа сразится с Уэльсом за путевку на Мундиаль.

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