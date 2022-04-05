Защитник сборной Шотландии Киран Тирни получил серьезную травму, из-за которой может не сыграть против Украины.

Тирни травмировал колено. Он вернулся в Арсенал после международной паузы с повреждением, а более детальный обзор показал, что травма серьезная. Киран готовится к операции и пропустит несколько месяцев, сообщает The Athletic.

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Шотландский защитник точно не выйдет на поле до конца сезона, а также рискует не сыграть в плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Матч с Украиной запланирован на начало июня – до этого Киран может не восстановиться.

Тирни – основной защитник сборной Шотландии. Он постоянно выходит в стартовом составе левым центрбеком в схеме 3-4-3. В этом сезоне АПЛ Тирни отыграл 22 матча за Арсенал.