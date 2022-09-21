Сборные Украины и Шотландии определились с экипировкой, в которой будут играть в перенесенном матче 1-го тура Лиги наций.

Сегодня состоялось традиционное совещание с участием представителей сборных и официальных лиц, на котором команды выбрали экипировку на поединок, сообщает сайт УАФ .

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Подопечные Александра Петракова выйдут на стадион в Глазго в желтом комплекте формы, а голкипер наденет красную футболку. Шотландцы будут играть в синей экипировке, их страж ворот – в зеленой.

Сейчас "сине-желтые" идут первыми в квартете В1 Лиги наций. Главным соперником за лидерство является как раз сборная Шотландии, матч с которой начнется в 21:45.