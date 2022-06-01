Сборные Шотландии и Украины выбрали цвета, в которых выступят в матче за путевку на чемпионат мира в Катаре.

На совещании с участием обоих сборных и официальных лиц матча было утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, сборная Украины сыграет в желтом комплекте. Полевые игроки Шотландии выступят в синих цветах. Вратарь "сине-желтых" сыграет в зеленой экипировке, тогда как голкипер соперников – в оранжевой форме.

Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится уже сегодня, 1 июня, в Глазго. Начало встречи в 21:45.

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