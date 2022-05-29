Защитник сборной Украины Тарас Качараба поделился ожиданиями от поединка с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022.

"Сейчас в Словении стоит такая свежая, настоящая шотландская погода, и хорошо тренироваться, ведь предыдущие дни были довольно жаркими. Как, к примеру, день двусторонки. Это было довольно трудно, а сегодня погода способствует подготовке к поединку с Шотландией.

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Сегодняшние упражнения нам подняли настроение – была веселая разминка. Почувствовали немного ритм работы и привели себя в тонус. У шотландского, английского, ирландского футбола, конечно, есть свои сильные стороны. Это самоотдача, действия на втором этаже, атлетизм и сила, поэтому мы разбираем их матчи и готовимся к манере игры почти каждого футболиста.

Мало-помалу подходим к этому поединку. Думаю, что немаловажную роль сыграют стандартные положения. У своих ворот нужно сыграть надежно и уверенно", – отметил Качараба в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, уже 1 июня Украина встретится с Шотландией в поединке плей-офф отбора в ЧМ-2022. Победитель пары 5 июня сыграет с Уэльсом за последнюю путевку на ЧМ-2022 от Европы.

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