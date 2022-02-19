Шотландия – Украина: Головко оценил шансы команды Петракова пробиться на ЧМ-2022
Известный украинский тренер Александр Головко поразмыслил над перспективами "сине-желтых" в матче плей-офф отбора к чемпионату мира в Катаре.
"Перспективы хорошие, поскольку, мне кажется, эта команда готова решать серьезные задачи.
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Александру Петракову за короткий период времени удалось добиться того, чего от него ждали. Думаю, что со стороны "сине-желтых" в матче с командой Шотландии будет активность, несмотря на то, что мы будем играть на чужом поле. Я верю в положительный для сборной Украины результат", – сказал Головко в комментарии Zbirna.com.
Напомним, "сине-желтые" в полуфинале квалификации к ЧМ-2022 встретятся с Шотландией. Матч намечен на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с более сильным в паре Уэльс – Австрия.