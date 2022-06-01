"Я был в горячих точках этой войны. Наши воины много говорят о футболе. Они хотят, чтобы наша команда вышла на чемпионат мира – это мечта их.

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Я постоянно говорю с Ярмоленко и Зинченко. Они и члены команды понимают важность игры. Но никто не знает, что внутри каждого человека и вы не можете это натренировать.

Александр Петраков – хороший мотиватор. Он знает, что сказать ребятам, найдет правильные слова. Он создаст бойцов, как и наши герои дома. Они победят этого проклятого агрессора в войне. А сборную ждет трудный матч, потому что Шотландия – сильная команда. Но я верю в наших лидеров. Они готовы", – цитирует Федецкого BBC Sport.

Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится сегодня. 1 июня. Начало встречи в 21:45.

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