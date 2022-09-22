Шотландия – Украина: болельщики выбрали "Льва матча"
Стало известно, кто стал лучшим игроком в составе сборной Украины в поединке Лиги наций с Шотландией.
Болельщики признали Михаила Мудрика лучшим игроком поединка с Шотландией – за звезду Шахтера проголосовали 41%.
Шотландия – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча
Второе место досталось Анатолию Трубину – 38%, а замкнул топ-3 Андрей Ярмоленко – 7%. Интересно, что статистические порталы Whoscored и Sofascore поставили именно Мудрику самый низкий балл из всех игроков сборной Украины, вышедших в стартовом составе.
Напомним, Шотландия разбила Украину (3:0) в матче Лиги наций, возглавив группу 1 дивизиона B – скоты набрали 9 очков. "Сине-желтые" же 7 пунктами остались вторыми.
Шотландия разгромила Украину в матче за первое место в группе Лиги наций