Награда лучшему игроку поединка между Шотландией и Украиной досталась автору первого гола в ворота британцев.

Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком поединка с Шотландией, сообщает сайт телеканалов Футбол.

Шотландия – Украина – 1:3 – видео голов и обзор матча

За капитана сборной Украины проголосовало 56% фанатов, сделав его безальтернативным победителем. Ближайшие преследователи – Яремчук и Зинченко – набрали всего по 7% голосов.

К слову, именно Ярмоленко открыл счет во встрече с Шотландией, перекинув Крейга Гордона после шикарной передачи от Малиновского. Поединок завершился победой сборной Украины со счетом 3:1.

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