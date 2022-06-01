"Все держится в сборной Шотландии на борьбе и в силовом футболе. Робертсон и Мактоминай? Это два лидера, а остальные игроки им уступают. Важно не проиграть борьбу. Индивидуально наши футболисты сильнее. Здесь важно положить мяч на газон. Нужно и владеть мячом подолгу, увидим, что хозяева могут показать в отборе.

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Очень много факторов, которые могут повлиять на результат, не в нашу пользу. Мы играем на выезде. Многие игроки еще в декабре провели последние официальные матчи. После сборов, как они готовились самостоятельно – никто этого не знает", – поделился Белик в интервью Sportarena.

Добавим, что уже сегодня Украина сыграет на выезде с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022, начало встречи в 21:45. Победитель пары сразится с Уэльсом за право выйти на Мундиаль.

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