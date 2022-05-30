"Шотландия – откровенно слабая": Франков удивил недооценкой соперника перед матчем за выход на ЧМ-2022
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился мнением относительно уровня визави сборной Украины.
"Соперник откровенно левый и слабый. У них один Робертсон приличный. Я говорю еще и по нынешнему состоянию.
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По форме Мактоминая, по форме Гилмора... Это уже не те игроки, которые были год назад. Команда без нападения, потому что с персонажами типа Дайкса или Хендри в центре обороны. А Че Адамс? Он отбор в состав клуба нашей лиги прошел бы?" – сказал Франков в программе "ТаТоТаке".
Напомним, поединок между Украиной и Шотландией состоится 1 июня в Глазго. Начало встречи в 21:45.
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