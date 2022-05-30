"Соперник откровенно левый и слабый. У них один Робертсон приличный. Я говорю еще и по нынешнему состоянию.

Сборная Украины готовится к вылету в Шотландию – последние тренировки посвятили стандартным положениям

По форме Мактоминая, по форме Гилмора... Это уже не те игроки, которые были год назад. Команда без нападения, потому что с персонажами типа Дайкса или Хендри в центре обороны. А Че Адамс? Он отбор в состав клуба нашей лиги прошел бы?" – сказал Франков в программе "ТаТоТаке".

Напомним, поединок между Украиной и Шотландией состоится 1 июня в Глазго. Начало встречи в 21:45.

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