Сборные Шотландии и Швейцарии встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии стартует в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Кельне. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.

Шотландия – Швейцария: анонс матча Евро-2024: анонс матча Евро-2024

Скотты проиграли первый матч на турнире, потерпев разгром от сборной Германии, в то время как альпийцы переиграли Венгрию. "Тартановая армия" прямо сейчас имеет "-4" по разнице голов, что является худшим показателем на чемпионате Европы – столько же у мадьяр. В случае поражения от швейцарцев подопечные Стива Кларка хоть и будут иметь шансы на плей-офф с третьего места, однако большое количество пропущенных сводит эти надежды к минимуму.

Швейцария же может вслед за Германией оформить досрочный проход в 1/8 финала. Для этого надо побеждать Шотландию.

Стартовые составы

Шотландия:

Швейцария: