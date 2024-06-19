Сборная Шотландии в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет со Швейцарией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сборная Шотландии умудрилась стартовать на Евро-2024 хуже Украины, потерпев разгром в матче-открытии – 1:5. Причем единственный гол "тартановой армии" представлял собой автогол. Правда, в соперниках была мотивированная и мощная Германия, однако болельщиков и заслуженных экспертов этот факт не стал поблажкой. Рой Кин, например, зажигал традиционными фразами об отсутствии борьбы.

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Реальность была несколько иной, однако параллели с Украиной действительно уместны. Тренерский штаб скоттов тоже провалился со стартовым планом – Стив Кларк будто и не знал о перенасыщении центра со стороны Бундестим, об опускании Крооса для розыгрышей, о широких позициях латералей и тому подобное. Подробно об этом провале читайте в нашем разборе матча-открытия.

Если же коротко, то схема шотландцев – 5-4-1 – оказалась абсолютно ошибочной. Расположение игроков в ней не позволяло контролировать центрхава Андриха, а игроки переднего звена и вингбеки боялись выдвигаться в прессинг. Они не верили, что их защитники способны быстро покрыть разрывы.

В итоге сложилась ситуация, которая шокировала Рафу Ван Де Ваарта в эфире нидерландского ТВ. Шотландцы вообще не играли против Крооса. Результатом стали 102 передачи Тони, из которых 101 точная. Ну, и разгром уже в первом тайме.

Стив Кларк аж на 30-й минуте заметил проблемы и перешел на схему 5-3-2, но пить Боржоми было уже поздно. Немцы пошли в накат и уничтожили "тартановую армию". Далеко не факт, что сегодня, в матче против сборной Швейцарии будет проще.

"Нати" провалили отбор на Евро-2024, проиграв свою группу Румынии с 5-очковым отставанием. Причем с "триколорами" расписали ничью дома (2:2), а на выезде случилось поражение. Кроме того, в начале квалификации подопечные Мурата Якина делили зачетные баллы с белорусами и косоварами.

Перестроившись на схему времен Владимира Петковича, швейцарцы набрали ход и прорвались на Евро, однако команду по старой памяти считали нестабильной – если не кризисной. Мало кто видел статистику отборочной группы "Нати", согласно которой альпийцы шли в лидерах практически по всем показателям. С большим отрывом.

Именно поэтому уверенный вынос Венгрии в 1-м туре удивил болельщиков. Даже для праймовой Швейцарии поединок с мадьярами теоретически должен был бы стать сложным – впрочем, подопечные Мурата Якинане не заметили наших западных соседей. 3:1. Еще одна победа с большой вероятностью выведет коллектив в плей-офф.

Конечно же, все записывают Швейцарию в триумфаторы сегодняшнего поединка. Шотландия и до Евро-2024 имела серьезные проблемы, а особенно в глаза бросался дизбаланс на флангах – левый является сверхмощным (Тирни и Робертсон), а и без того слабый правый обнажили травмы. Тем не менее, списывать "тартановую армию" не следует.

Во-первых, судить по одному матчу не очень правильно. Во-вторых, до Евро-2024 сборная выглядела дисциплинированно и демонстрировала хорошую результативность. Вот только Швейцария тоже играла сильно, а в ее составе выступают чемпионы Италии (Зомер), Германии (Джака) и Англии (Аканджи) – причем все эти исполнители максимально неординарные.

"Нати" нравятся своей тактической выучкой и умением взламывать средние и низкие блоки через хитрые смещения. Идеальный пассинг таких футболистов, как Джака Фройлер или Эбишер изрядно усиливает эффект. Именно поэтому в подопечных Мурата Якина сейчас верится немного больше.

К тому же, Стив Кларк не может рассчитывать на дисквалифицированного центрбека Портеуса. За свой зверский подкат против Гюндогана он получил прямую красную карточку, поэтому до конца группового этапа Райан Скоттам уже не помощник.

Ориентировочные составы на матч Шотландия – Швейцария

Шотландия: Ганн – Хендри, Портеус, Тирни – Ролстон, Макгрегор, Мактоминай, Робертсон – Кристи, Макгинн – Адамс

Швейцария: Зоммер – Аканджи, Шер, Родригес – Видмер, Джака, Фройлер, Ндое – Эбишер, Дуа, Варгас