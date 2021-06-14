Шотландия – Чехия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Шотландия возвращается на Евро, принимая в родных стенах сборную Чехии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Евро-2020 Шотландия – Чехия начался в 16:00 по киевскому времени. Поединок проходит в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Шотландия – Чехия: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы
Шотландия: Маршалл – Хенли, Купер, Хендри – О'Доннелл, Армстронг, Макгинн, Мактоминай, Робертсон – Дайкс, Кристи.
Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил – Крал, Соучек – Масопуст, Дарида, Янкто – Шик.
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