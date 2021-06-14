Шотландия – Чехия – видео голов
17:19 - Читати українською
Шотландия и Чехия встретились в рамках группового этапа Евро-2020. Смотрите видео самых ярких моментов матча на Футбол 24.
Патрик Шик 42’
Патрик Шик 52’
42’ Патрик Шик
52’ Патрик Шик
Команды активно начали игру, но на забитый мяч пришлось ждать более 40 минут.
Шотландия – Чехия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Форвард Байера Патрик Шик головой замкнул навес с правого фланга и вывел свою команду вперед.
Видео гола Шика:
А на старте второй половины Шик оформил настоящий шедевр. Шотландцы слишком увлеклись атакой и пропустили контрвыпад чехов, а форвард команды Шилгавы решился на удар с центра поля и, кажется, оформил премию Пушкаша-2021.
Видео гола Шика:
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