Шотландия и Чехия встретились в рамках группового этапа Евро-2020. Смотрите видео самых ярких моментов матча на Футбол 24.

Команды активно начали игру, но на забитый мяч пришлось ждать более 40 минут.

Шотландия – Чехия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Форвард Байера Патрик Шик головой замкнул навес с правого фланга и вывел свою команду вперед.

Видео гола Шика:

А на старте второй половины Шик оформил настоящий шедевр. Шотландцы слишком увлеклись атакой и пропустили контрвыпад чехов, а форвард команды Шилгавы решился на удар с центра поля и, кажется, оформил премию Пушкаша-2021.

Видео гола Шика: