Тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым выбрал обойму игроков, которая сможет принять участие в поединке первого тура Лиги наций.

В заявке на поединок с Шотландией в Глазго оказались 23 футболиста, сообщает официальный сайт УАФ . В нее не попали голкипер Евгений Волынец (отсутствует британская виза) и защитник Илья Забарный (дисквалификация).

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Накануне была информация о микроповреждениях у защитника Виталия Миколенко и полузащитника Виктора Коваленко, но они оказались в списке.

Заявка сборной Украины на Шотландию:

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Шахтер);

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Тарас Качараба (Славия);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Аталанта), Виктор Коваленко (Специя), Даниил Игнатенко (Бордо).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артём Довбик (СК Днепр-1).

Напомним, сейчас "сине-желтые" идут первыми в квартете В1. Главным соперником за лидерство является как раз сборная Шотландии, матч с которой состоится сегодня, 21 сентября, в 21:45.