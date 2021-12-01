"Охарактеризовать главное качество шотландских футболистов можно одним словом – патриотизм. Я знаю, насколько престижно каждому из них защищать цвет своей страны.

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Помню, что в период восстановления после травмы мне приходилось долго тренироваться с молодежным составом. Я видел огромное желание этих ребят работать. Каждый хочет играть либо за Рейнджерс, либо за Селтик, ну и, конечно, за сборную Шотландии. Может быть, в футбольном плане шотландцы не слишком конкурентоспособны – они мало играют за границей, преимущественно в средних клубах английской Премьер-лиги или Чемпионшипа. Но когда выходят на поле, то вовсю проявляют свои бойцовские качества. Они мало что умеют, но бьются все девяносто минут!

Вообще сборная Шотландии по своему уровню – европейский середняк, у этой страны не особо сильный чемпионат. В нем конкурируют максимум две-три команды, в основном Рейнджерс и Селтик. Так что жеребьевка для сборной Украины, повторюсь, очень удачная. Единственное, что можно считать минусом для нас, это то, что с Шотландией будем играть на выезде. У соперника может быть определенное преимущество. Но как бы то ни было, шотландцев в предстоящем матче плей-офф сборная Украины должна проходить", – сказал Кузнецов в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок с шотландцами состоится 24 марта 2022 года. Сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

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