Видео с вингером Челси и сборной Украины Михаилом Мудриком всколыхнуло сети.

В декабре 2024 года стало известно о проваленном допинг-тесте украинского футболиста. До сих пор нет информации относительно пробы В, которую сдал Михаил Мудрик.

Мудрик приносит 30 миллионов, хитрый план для трансфера Зинченко – Миколенко на уровне Палмера, гранд подвинул Забарного

Соцсети облетело видео, где вингер Челси делает покупки в Англии. Мудрик был одетым в черный спортивный костюм. С места шопинга Михаил уехал на роскошном BMW M8 Gran Coupe.

Напомним, если проба B подтвердит наличие употребления допинга украинцем, то ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Реал и Манчестер Сити – миллиардеры, Юве живет в долг, Космическая АПЛ: анализ доходов и расходов топ-чемпионатов Европы