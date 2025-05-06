– Дуэт нападающих больше пугает оборону соперника?

– Для нас с Довбиком нет особой разницы, можно выйти на поле и с одним форвардом, и двумя. Мы спокойны в этом плане. Мы понимаем друг друга, много разговариваем. Мы всегда готовы.

Довбик прокомментировал слухи относительно возможного ухода из Ромы: "Дальше – время покажет"

– Как это – взаимодействовать с Довбиком?

– Хорошо, мы понимаем, как играть, и тогда становится легче.

– Есть ли взаимопонимание?

– Да, – сказал Шомуродов для Roma Giallorossa.

К слову, в нынешнем сезоне Элдор Шомуродов провел 34 матча за Рому, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов. В активе Артема Довбика 17 голов и 4 результативные передачи в 44-х поединках.

Сейчас Рома занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А с 63-мя очками после 35-ти туров.

Голодные игры за Лигу чемпионов – Рома воскресла и ввязалась в невероятную развязку сезона на 4 клуба, разбор сценариев