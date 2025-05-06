Шомуродов высказался о конкуренции с Довбиком: "Мы много разговариваем"
Узбекский форвард Ромы Элдор Шомуродов рассказал о взаимодействии с украинским нападающим "волков" Артемом Довбиком.
– Дуэт нападающих больше пугает оборону соперника?
– Для нас с Довбиком нет особой разницы, можно выйти на поле и с одним форвардом, и двумя. Мы спокойны в этом плане. Мы понимаем друг друга, много разговариваем. Мы всегда готовы.
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– Как это – взаимодействовать с Довбиком?
– Хорошо, мы понимаем, как играть, и тогда становится легче.
– Есть ли взаимопонимание?
– Да, – сказал Шомуродов для Roma Giallorossa.
К слову, в нынешнем сезоне Элдор Шомуродов провел 34 матча за Рому, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов. В активе Артема Довбика 17 голов и 4 результативные передачи в 44-х поединках.
Сейчас Рома занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А с 63-мя очками после 35-ти туров.
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