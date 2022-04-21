"Поддержка со стороны Арсенала? Это было очень приятно! Не ожидал такой поддержки. Это все шло от руководства клуба, я искренне поблагодарил их. Главный тренер Микель Артета поддержал эту идею. Без него это не произошло бы. Было очень приятно, что лондонский Арсенал переживает за нашу страну, за меня, что им не все равно. Я такого не видел ни в одном другом клубе, где когда-то играли украинские футболисты. Хочу еще раз поблагодарить за поддержку Арсеналу, который переживает за нас.

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Со стартом бомбардировки украинских городов мне звонили одноклубники из лондонского клуба, в частности Тони Адамс, Патрик Виейра, Ли Диксон, Жиль Гриманди. Они шокированы и не могли поверить в происходящее в Украине. Когда я прислал Виейра несколько видео военных действий, он шокировано переспросил, не кино ли это. Да, это все похоже на фильм ужасов, который происходит на нашей земле", – поделился Лужный в интервью Sportarena.

Напомним, Олег Романович выступал за "канониров" с 1999 по 2003 годы. За этот период он стал чемпионом Англии, двукратным триумфатором Кубка и Суперкубком Англии.

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