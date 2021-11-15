Грузинский защитник Соломон Кверквелия, недавно ставший игроком Металлиста 1925, рассказал о своих матчах против Динамо. В сезоне 2011/12 его Рубин одолел киевлян в квалификации ЛЧ.

"Это замечательное время. В восемнадцать лет я еще играл на детском уровне, а в девятнадцать, значит, уже выходил в старте в Лиге чемпионов. Так получилось, что за пять дней до игры с Динамо сломались два центральных защитника – Сесар Навас и Сальваторе Боккетти, из здоровых остался только Шаронов.

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Меня взяли в первую команду на тренировку. Вроде бы нормально показал себя. Взяли в Киев. Думаю, буду в заявке – отлично, послушаю вживую гимн Лиги чемпионов. За день до матча узнаю, что выйду в основе. Шок! Против самого Шевченко, который был моим кумиром. Я всегда смотрел игры Милана, потому что там Каладзе играл. Еще и Семин тренировал Динамо.

Не могу передать словами эти ощущения. Мы победили 2:0, а я провел весь матч. Затем в Казани выиграли 2:1, но в групповой этап не пробились – уступили Лиону в следующем раунде", – сказал Кверквелия в интервью журналу Футбол.

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