Нападающий полтавской Ворсклы Руслан Степанюк прокомментировал победу над Мариуполем (5:1). Форвард забил один из мячей.

"Мы настраивались на трудный матч. Скажем так, нам негде было тренироваться, замершие поля были. Можно сказать, что практически не тренировались, легкие занятия были. Опасались, что многие устанут. Но все выдержали.

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Мой гол? Сходил в церковь, поменял бутсы – и забил, слава богу. Бутсы были нефартовые", – сказал Степанюк в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, на старте сезона форвард Ворсклы был одним из лучших бомбардиров УПЛ, но позже перестал забивать. Фактически "сухая" серия Степанюка началась 19 сентября и продолжалась в течение восьми матчей.

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