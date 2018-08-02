Шнуров: Нужно снять порно о ЧМ-2018 в России

Лидер известной группы Ленинград Сергей Шнуров предложил пикантную концепцию для фильма о чемпионате мира-2018 в России.

"Фильм о ЧМ-2018? Это должен быть порно-фильм, не о любви, просто порно. Не долго, минут на 20, с элементами футбола.

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Будет феноменальный успех. Если говорить об успехе, как о монетизации, то ни в коем случае нельзя снимать ни любовную историю, ни роуд-муви, надо снять порно о чемпионате мира в России", – цитирует Шнурова издание Sport24.

Напомним, с 15 июня до 15 июля 2018 в России проходил чемпионат мира по футболу. Победителем турнира стала сборная Франции.

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