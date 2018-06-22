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Шмейхеля не впечатлила игра сборной России

15 июня 10:43 288 Читати українською
Шмейхеля не впечатлила игра сборной России
Петер Шмейхель / Фото legendfootballer

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия ЧМ-2018.

"Меня совершенно не убедила игра сборной России в обороне. Было очень много моментов, когда могли пропустить гол.

Мне кажется, перед следующим матчем россиянам нужно проделать большую работу. Если этого не произойдет, мячи будет пропускать уже российская сборная. Им придется сойтись с командой Суареса, поэтому нужно выполнить очень большую работу, нужно поработать над игрой в середине поля.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Сегодня они себя хорошо показали, но напор игры нарастает, как и уровень соперников. Нужно правильно подойти к расположению игроков. Теперь Черчесов знает, что у него в запасе есть игроки, которых он может включить в состав", – рассказал Шмейхель в эфире RT.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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Теги
ЧМ 2018 Россия - Саудовская Аравия Чемпионат мира-2018 Станислав Черчесов Станислав Черчесов Петер Шмейхель
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