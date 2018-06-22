Шмейхеля не впечатлила игра сборной России

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия ЧМ-2018.

"Меня совершенно не убедила игра сборной России в обороне. Было очень много моментов, когда могли пропустить гол.

Мне кажется, перед следующим матчем россиянам нужно проделать большую работу. Если этого не произойдет, мячи будет пропускать уже российская сборная. Им придется сойтись с командой Суареса, поэтому нужно выполнить очень большую работу, нужно поработать над игрой в середине поля.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Сегодня они себя хорошо показали, но напор игры нарастает, как и уровень соперников. Нужно правильно подойти к расположению игроков. Теперь Черчесов знает, что у него в запасе есть игроки, которых он может включить в состав", – рассказал Шмейхель в эфире RT.