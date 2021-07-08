Шмейхель-старший: У меня все телефон в сообщениях, что это – не пенальти
Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель высказался относительно скандального пенальти в 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания (2:1).
"Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго. Это – не пенальти, я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов.
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К сожалению, судья допустил большую ошибку. Я знаю общее мнение. У меня весь телефон в сообщениях, что это – не пенальти. Так или иначе, мы очень гордимся сборной Дании", – сказал Шмейхель в эфире beIN Sports.
Напомним, на 104-й минуте арбитр отчетного матча назначил пенальти после падения в штрафной Стерлинга, которого многие болельщики и эксперты заподозрили в симуляции. В результате Кейн не смог забить первым ударом, но добил мяч в ворота после сейва Каспера Шмейхеля.
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