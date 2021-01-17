Поединок 19-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона стал особенным для голкипера Лестера Каспера Шмейхеля.

Датский вратарь провел свой 400-й матч за "лис", сообщает официальный твиттер клуба.

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Шмейхель перебрался на Кинг Пауэр из Лидса перед сезоном 2011/12, когда Лестер еще выступал в Чемпионшипе. Датчанин помог новой команде подняться в английскую элиту три сезона спустя. В свою очередь в кампании 2015/16 он стал одним из творцов сенсационного чемпионства.

В нынешнем сезоне Каспер Шмейхель провел 23 матча во всех турнирах.

Лестер победил Саутгемптон и вышел на второе место в АПЛ, Челси в большинстве дожал Фулхэм