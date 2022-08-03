Легендарный голкипер "лис" Каспер Шмейхель впервые в своей карьере попробует свои силы за пределами Туманного Альбиона.

Ницца и Лестер договорились о трансфере 35-летнего вратаря сборной Дании, сообщает пресс-служба 4-кратных чемпионов Франции. "Лисы" заработают на переходе 1 млн фунтов. Детали личного договора Каспера остаются в тайне.

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Шмейхель-младший провел в Лестере последние 11 сезонов и дослужился до статуса легенды. В общей сложности он провел 478 матчей в синей футболке, 147 из которых отстоял на ноль, а также завоевал чемпионство АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии. В активе Каспера есть еще менее успешные периоды выступлений за Манчестер Сити, Лидс, Ноттс Каунти, Бери, Кардифф, Фалкирк, Ковентри Сити и Дарлингтон.

К слову, в сезоне 2021/22 Ницца заняла 5 место в Лиге 1 и дошла до финала Кубка Франции. Команда Люсьена Фавра будет выступать в Лиге конференций. Недавно она подписала еще одну звезду – Аарона Рэмзи.

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