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Шмейхель опередил Эриксена в борьбе за звание лучшего игрока Дании 2019 года

5 января 18:58 37 Читати українською
Шмейхель опередил Эриксена в борьбе за звание лучшего игрока Дании 2019 года
Каспер Шмейхель / 90min

Вратарь Лестера Каспер Шмейхель признан лучшим футболистом Дании по итогам 2019 года.

Футбольный союз Дании признал 33-летнего голкипера лучшим футболистом года, сообщает официальный сайт организации. Шмейхель опередил хавбеков Кристиана Эриксена (Тоттенхэм) и Томаса Дилэйни (Боруссия Д).

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"Я не ожидал победы. Надеюсь, что смогу играть еще лучше. Мне нужно продолжать работать, чтобы прогрессировать. Если бы не чувствовал, что способен и дальше расти, я бы не продолжал карьеру", – сказал Шмейхель.

Отметим, что для него это уже третья награда лучшему игроку Дании. Он получал ее в 2016 и 2017 годах.

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Мир Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Томас Дилэйни Томас Дилэйни Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель Дания Дания
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