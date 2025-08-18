"У нас тогда был характер. Агрессия – тоже. Мы выходили на поле и грызли землю. Мы выходили не просто играть – мы шли на поле, как на войну. Агрессия, характер, заряд – все это было на порядок выше. Мы боролись так, будто это последний матч в жизни.

Сейчас немного другие времена, другое поколение. И, возможно, новые ребята имеют другие подходы, другую ментальность – и это тоже нормально.

Но тогда мы по-другому относились к игре. Мы больше ценили то, что имели. Мы смотрели друг другу в глаза и точно знали: сегодня соперник не повезет отсюда победу. Просто не имеет права. И это не про пафос – это про внутреннее ощущение. Чемпионат тогда был сильнее, жестче. Но главное – мы жили каждым матчем. И именно этого, как мне кажется, сегодня немного не хватает", – сказал Кополовец в интервью YeSport.

Напомним, Михаил выступал за Карпаты с 2007-го по 2015-й годы. Вместе с клубом выходил в групповой этап Лиги Европы в сезоне 2010/11.

