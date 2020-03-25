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"Шлем на голову не наденешь и в маске играть не будешь": Рыжук – о единственном действующем чемпионате в Европе

09:16 56 Читати українською
"Шлем на голову не наденешь и в маске играть не будешь": Рыжук – о единственном действующем чемпионате в Европе
Дмитрий Рыжук / ФК Минск

Украинский легионер в составе Минска Дмитрий Рыжук поделился мыслями относительно угрозы коронавируса во время проведения чемпионата Беларуси.

"Во всем мире чемпионаты отменяют, а в Беларуси он продолжается, причем еще и с болельщиками. Поэтому есть определенные опасения. Все понимают, что так просто пройти стороной вирус не сможет. Тем более, есть случаи заражения в стране. Клубный врач настаивает, чтобы мы были максимально осторожны – без причины не выходили на улицу, и, конечно же, придерживались элементарных гигиенических процедур.

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С другой стороны, чемпионат Беларуси сейчас самый популярный. Немного даже странно выступать в единственном чемпионате Европы, который продолжает проводиться. В такой сложной ситуации в мире Беларусь получает свои плюсы, ведь многие страны мира теперь воочию могут наблюдать за напряжением этого турнира. Спрос на него вырос – некоторые страны даже выкупили права на трансляции матчей, в том числе и Украина. Многие футболисты прекрасно понимают, что для них это может стать определенной рекламой. Сейчас большое количество людей будут пристально следить за играми белорусских команд. Может, кто-то выстрелит, и в будущем перейдет в более сильный чемпионат.

То, что матчи проходят с болельщиками, не создает каких-либо проблем, ведь в первую очередь все футболисты во время матчей думают об игре, а не об угрозах. Не думаю, что футболисты Аталанты и Валенсии задумывались об опасности, когда проводили матч Лиги чемпионов. Они выходили на поле и делали свою работу. Отказ от болельщиков – это прерогатива высшего руководства лиги. Поскольку они дали разрешение на проведение поединков со зрителями, значит, уверены в том, что никому это не навредит. Только время покажет, насколько этот шаг был оправдан. Шлем на голову не наденешь и в маске играть не будешь", – рассказал Рыжук в комментарии изданию Footboom.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Легионерский хлеб Дмитрий Рыжук Дмитрий Рыжук Минск Минск Беларусь
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