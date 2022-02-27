Ракув на своем официальном сайте объявил об аренде белоруса до конца 2022 года.

Шкурин: Хотелось бы спросить тех белорусов, которые думали, что оно как-то само. Теперь расклад изменился, не правда ли?

Контракт Шкурина принадлежит московскому ЦСКА, а сезон 2021/22 он должен был провести в Динамо. Нападающий успел сыграть за киевлян 11 матчей и отдать 4 ассиста. Более важное наследие Ильи – публичная поддержка Украины в войне с Россией и осуждение родной Беларуси, способствующей оккупанту.

Добавим, что Ракув сейчас занимает третье место чемпионата Польши.

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