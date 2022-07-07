Белорусский форвард покинул Динамо в конце февраля, перейдя в Ракув на правах аренды до конца 2022-го. За польский клуб Шкурин сыграл всего дважды, поэтому сотрудничество прекратят досрочно.

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Права на 22-летнего нападающего принадлежат ЦСКА, но на Россию он принципиально не вернется. Помочь Шкурину с новым клубом может Максим Шацких. В начале лета Пахтакор назначил на должность спортивного директора легенду Динамо.

Именно этот клуб из Узбекистана заинтересован в подписании Шкурина, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на узбекского инсайдера. Очевидно, снова речь идет об аренде.

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