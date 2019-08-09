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Шкртел стал одноклубником Малиновского в Аталанте

20:38 107 Читати українською
Шкртел стал одноклубником Малиновского в Аталанте
Мартин Шкртел / фото ФК Аталанта

Аталанта продолжает усиливаться перед стартом нового сезона, подписав Мартина Шкртела.

Экс-защитник Ливерпуля Мартин Шкртел продолжит карьеру в Аталанте, сообщает официальный твиттер клуба.

Шкртел в январе отказался переходить в Барселону

Детали сделки не сообщаются. По неофициальным данным, игрок заключил контракт сроком на 1 год и будет зарабатывать 1 млн евро за сезон.

Напомним, что последним клубом Шкртела был турецкий Фенербахче.

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