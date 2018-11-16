Шкртел: Сборная Словакии знает, чего ожидать от Украины

Капитан сборной Словакии Мартин Шкртел поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины.

"Мы знаем, что история противостояний с Украиной у Словакии не очень хорошая. В семи матчах лишь одна победа. Конечно, наша цель изменить эту тенденцию. Мы разобрали игру соперника, и знаем, чего ожидать от сборной Украины. Мы постараемся использовать наши сильные стороны и слабые места украинцев для достижения результата.

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Мы – профессионалы, и все знаем, зачем мы в сборной. Атмосфера в команде хорошая. Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча, в котором встретятся две равные команды", – передает слова Шкртела Команда№1.

Поединок Словакия – Украина состоится завтра, начало – в 21.45.

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