Шкртел: Сборная Словакии знает, чего ожидать от Украины

Капитан сборной Словакии Мартин Шкртел поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины.
"Мы знаем, что история противостояний с Украиной у Словакии не очень хорошая. В семи матчах лишь одна победа. Конечно, наша цель изменить эту тенденцию. Мы разобрали игру соперника, и знаем, чего ожидать от сборной Украины. Мы постараемся использовать наши сильные стороны и слабые места украинцев для достижения результата.
Словакия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
Мы – профессионалы, и все знаем, зачем мы в сборной. Атмосфера в команде хорошая. Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча, в котором встретятся две равные команды", – передает слова Шкртела Команда№1.
Поединок Словакия – Украина состоится завтра, начало – в 21.45.
Пятов или Бойко в сборной Украины: красноречивые цифры, которые намекают, кто лучший вратарь прямо сейчас