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Шкртел: Сборная Словакии знает, чего ожидать от Украины

15 ноября 23:21 18 Читати українською
Шкртел: Сборная Словакии знает, чего ожидать от Украины
Мартин Шкртел / futbalsfz.sk

Капитан сборной Словакии Мартин Шкртел поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины.

"Мы знаем, что история противостояний с Украиной у Словакии не очень хорошая. В семи матчах лишь одна победа. Конечно, наша цель изменить эту тенденцию. Мы разобрали игру соперника, и знаем, чего ожидать от сборной Украины. Мы постараемся использовать наши сильные стороны и слабые места украинцев для достижения результата.

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Мы – профессионалы, и все знаем, зачем мы в сборной. Атмосфера в команде хорошая. Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча, в котором встретятся две равные команды", – передает слова Шкртела Команда№1.

Поединок Словакия – Украина состоится завтра, начало – в 21.45.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
21
час
:
40
мин
Украина
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Лига наций Мартин Шкртел Мартин Шкртел Словакия Словакия Словакия - Украина
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