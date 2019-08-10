Шкртел: Рад снова сыграть в Лиге чемпионов, теперь в форме Аталанты

Защитник Аталанты Мартин Шкртел прокомментировал свой трансфер в итальянский клуб.

"Я рад переходу в Аталанту, и горжусь тем, что стал частью этого футбольного клуба. Знаю, что Аталанта прошлого года финишировала третьей в серии А, и в этом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

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Я разговаривал с несколькими друзьями, которые играют в Италии, и они рассказывали мне только о позитивных вещах о Аталанту. Я думаю, чтобы занять третье место в Серии А, команда должна быть по-настоящему качественной.

Я играл в Лиге чемпионов с Ливерпулем и счастлив, что снова могу стать участником турнира по Аталантой. С нетерпением жду этого, а также своего дебюта в чемпионате Италии, поскольку это что-то новое", – поделился Шкртел в комментарии официальному сайту Аталанты.

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