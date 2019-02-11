Шкртел в январе отказался переходить в Барселону

Барселона не смогла убедить защитника сборной Словакии Мартина Шкртела переехать в столицу Каталонии.

Шкртел во время зимнего трансферного окна отказался от перехода в Барселону, сообщает AS.

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Каталонцы настойчиво пытались согласовать его трансфер из турецкого Фенербахче, однако бывший защитник Ливерпуля не захотел сидеть за спинами Пике и Умтити.

По словам представителя Мартина, скауты "сине-гранатовых" следили за 34-летним защитником в матче Лиги наций против сборной Украины и остались довольны действиями.

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Шкртел играет за Фенербахче с 2016 года. В этом сезоне он провел за турецкий клуб 27 матчей и забил один гол.