Шкриняр стал трансферной целью Манчестер Сити на зимнее трансферное окно

Защитник Интера Милан Шкриняр может продолжить карьеру в Манчестер Сити во время зимнего трансферного окна.

Манчестер Сити намерен приобрести защитника Интера Милана Шкриньяра во время зимнего трансферного окна, сообщает Sports Mole.

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После травмы мениска Эмерика Ляпорта Манчестер Сити остался лишь с одним готовым центральным защитником – Николасом Отаменди. Именно поэтому "горожане" вынуждены искать усиления оборонительного звена.

Напомним, Манчестер Сити уже делал попытки приобрести Шкриняра еще в 2018 году, но Интер тогда ответил отказом.

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