Шкриняр пообещал сменить имя, если Интер победит в Лиге чемпионов

Защитник Интера Милан Шкриняр заявил, что не планирует уходить из миланского клуба.

"Гамшик провел в Наполи 12 лет, а я бы хотел играть в Интере еще дольше. Я не спешу. Если я останусь здесь на 15 лет, я буду только рад, потому что я в топ-клубе.

Шкриняр не хочет переходить в Манчестер Юнайтед

Как каждый футболист, я бы хотел начать выигрывать что-то, пока я не побеждал. Если бы это была Лига чемпионов, это было бы намного лучше. Если мы победим в ней, я сменю имя на "Интер Милан Шкриняр".

У меня прекрасные отношения с болельщиками. Я хочу отвечать взаимностью на те эмоции, которые они мне дарят", – цитирует Шкриньяра Sky Sport Italia.

"Я не хочу постоянного конфликта". Жозе Моуринью – о "структурной эмпатии", идеальном клубе и возвращении к тренерству