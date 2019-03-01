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Шкриняр пообещал сменить имя, если Интер победит в Лиге чемпионов

22:02 25 Читати українською
Шкриняр пообещал сменить имя, если Интер победит в Лиге чемпионов
Милан Шкриняр / фото из соцсетей

Защитник Интера Милан Шкриняр заявил, что не планирует уходить из миланского клуба.

"Гамшик провел в Наполи 12 лет, а я бы хотел играть в Интере еще дольше. Я не спешу. Если я останусь здесь на 15 лет, я буду только рад, потому что я в топ-клубе.

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Как каждый футболист, я бы хотел начать выигрывать что-то, пока я не побеждал. Если бы это была Лига чемпионов, это было бы намного лучше. Если мы победим в ней, я сменю имя на "Интер Милан Шкриняр".

У меня прекрасные отношения с болельщиками. Я хочу отвечать взаимностью на те эмоции, которые они мне дарят", – цитирует Шкриньяра Sky Sport Italia.

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Теги
Интер Интер Лига чемпионов Милан Шкриняр Милан Шкриняр
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